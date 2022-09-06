İngiltere ve Galler'de ceza avukatları süresiz grev başlattı

İngiltere ve Galler'de adli yardım ücretlerindeki artış teklifini yetersiz buldukları gerekçesiyle temmuz ve ağustosta iş bırakan ceza avukatları bu kez süresiz greve gitti.

İngiltere ve Galler'de adli yardım ücretlerindeki artış teklifini yetersiz buldukları gerekçesiyle temmuz ve ağustosta iş bırakan ceza avukatları bu kez süresiz greve gitti.

Ülkede Ceza Avukatları Barosu (CBA), hükümetin, avukat tutamayacak durumda olan sanıkları temsil etmeleri için ceza avukatlarına ödenen adli yardım ücretlerinde önerdiği bu ay itibarıyla yüzde 15'lik artış teklifini reddediyor. CBA, avukatların ücretlerinde yüzde 25'lik artış yapılması talebinde bulunuyor.

Ceza avukatları, yarın başkent Londra'daki Yüksek Mahkemenin önünde ve Cardiff, Manchester, Birmingham, Bristol ve Leeds'deki mahkeme binalarında bir araya gelerek, eylem yapacak.

Mahkemelerdeki mevcut gecikmeleri körükleyebilir

İngiltere ve Galler'de haziran sonunda mahkemelerdeki birikmiş davalar 58 bin 973'e ulaştığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 27 Haziran ve 5 Ağustos tarihleri arasındaki grevler nedeniyle 1415'i duruşma olmak üzere 6 bin 235 mahkeme celsesi kesintiye uğradı.

Ceza avukatlarının iş bırakma eyleminin, halihazırda görülmesi beklenen on binlerce dava ile mahkemelerdeki mevcut gecikmeleri daha da kötüleştireceği öngörülüyor.

Adalet ve İçişleri Bakanlığında Devlet Bakanı olarak görev yapan Sarah Dines, ceza avukatlarının süresiz grevini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Buna karşılık, CBA Başkanı Kirsty Brimelow ise söz konusu grev kararının, "ceza adalet sistemini tamamen çöküşten korumak için bir girişim" olduğu yorumunda bulundu.