İngiltere'den Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma kararı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Orta Doğu'daki askeri varlıklarını artıracaklarını açıkladı. İran'ın tehdidi karşısında bölgedeki ülkelerde savunma sistemlerini güçlendirmek için çeşitli önlemler alınacak.

Orta Doğu ülkelerine ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bölgedeki 4 ülkede askeri ekipman ve personel varlığını artırma kararını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Healey, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerinde Orta Doğu ülkelerini hedef alması karşısında bölgeye savunma amaçlı askeri takviye yapacaklarını belirtti.

Orta Doğu ülkelerinde resmi temaslarda bulunan Healey, Katar'daki üslerde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurojet Typhoon savaş uçaklarının görev süresini uzattıklarını söyledi.

Healey, bu uçakların bölge ülkelerini hedef alan İran füzelerini ve dronlarını önlemekte önemli bir rol üstlendiğini de kaydetti.

Suudi Arabistan'a ise Sky Sabre hava savunma sistemi konuşlandıracaklarını aktaran Healey, bu kapsamda radar kontrol merkezi, füze fırlatma araçları, top bataryası ve sistemleri kurup işletmek üzere ekiplerin bir hafta içinde bu ülkeye geleceğini bildirdi.

Healey, sistemin tüm Suudi Arabistan ve daha geniş bölgesel hava savunma sistemlerine entegre olacağını da ifade etti.

Bahreyn'de de askeri varlığın artacağını belirten Healey, bu ülkeye gönderilecek İngiliz askeri uzmanlar tarafından kısa menzilli hava savunma sisteminin kurulacağını açıkladı.

Healey, Kuveyt'te ise halihazırda RAF'ın insansız hava araçlarına yönelik kullandığı ORCUS sisteminin bulunduğunu, buna ek olarak hava savunma sistemi Rapid Sentry'nin Kuveyt'te kullanıma gireceğini söyledi.

İran saldırılarının İngiltere'nin bölgedeki müttefiklerini ve çıkarlarını tehdit ettiğini belirten Healey, bunları korumak için ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana savunma uçuşları yaptıklarını kaydetti.

Bölgenin savunma kapasitesini artırmak için harekete geçtiklerine işaret eden Healey, savaşa sürüklenmeyi reddettiklerini ancak bölgedeki müttefikleri, İngiliz vatandaşlarını ve İngiliz çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

İngiltere daha önce de Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve helikopterler sevk etmişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
