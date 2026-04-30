İngiltere: Ortadoğu'ya İhracatımız Savaşın Etkisiyle Yüzde 20 Geriledi

LONDRA, 30 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin Ortadoğu'ya yönelik ihracatı, bölgedeki çatışma nedeniyle mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

İngiliz Ticaret Odası'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz mallarının ihracatında kritik önem taşıyan menşe belgelerinin sayısı dikkate alındığında, mart ayında ihracatçılara verilen toplam belge sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü belirtildi. Bu kapsamda Ortadoğu pazarlarına yönelik düzenlenen menşe belgelerinde yüzde 20'lik sert bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Belge sayısındaki keskin düşüşün, sevkiyatların geciktiğine, rotaların değiştirildiğine veya teslimatların tamamen durduğuna işaret ettiği vurgulanırken, pazarlar arasındaki bu ayrışmanın genel bir talep daralmasından ziyade, kritik ticaret koridorlarındaki çatışma ve aksaklıklardan kaynaklanan spesifik bir şok niteliği taşıdığı ifade edildi.

İngiliz Ticaret Odaları Uluslararası Ticaret Direktörü Steven Lynch, "Firmalar gecikmelerin arttığını, daha uzun ve maliyetli rotalara yönlendirildiklerini, yükselen sigorta primleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve teslimat sürelerinin uzadığını bildiriyor" dedi.

Lynch, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu durum, ihracatın an itibarıyla zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde nakit akışını kısıtlarken ciddi bir güven kaybına yol açıyor" diye ekledi.

