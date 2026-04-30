İngiltere: Ortadoğu'ya İhracatımız Savaşın Etkisiyle Yüzde 20 Geriledi

LONDRA, 30 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin Ortadoğu'ya yönelik ihracatı, bölgedeki çatışma nedeniyle mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

İngiliz Ticaret Odası'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz mallarının ihracatında kritik önem taşıyan menşe belgelerinin sayısı dikkate alındığında, mart ayında ihracatçılara verilen toplam belge sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü belirtildi. Bu kapsamda Ortadoğu pazarlarına yönelik düzenlenen menşe belgelerinde yüzde 20'lik sert bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Belge sayısındaki keskin düşüşün, sevkiyatların geciktiğine, rotaların değiştirildiğine veya teslimatların tamamen durduğuna işaret ettiği vurgulanırken, pazarlar arasındaki bu ayrışmanın genel bir talep daralmasından ziyade, kritik ticaret koridorlarındaki çatışma ve aksaklıklardan kaynaklanan spesifik bir şok niteliği taşıdığı ifade edildi.

İngiliz Ticaret Odaları Uluslararası Ticaret Direktörü Steven Lynch, "Firmalar gecikmelerin arttığını, daha uzun ve maliyetli rotalara yönlendirildiklerini, yükselen sigorta primleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve teslimat sürelerinin uzadığını bildiriyor" dedi.

Lynch, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu durum, ihracatın an itibarıyla zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde nakit akışını kısıtlarken ciddi bir güven kaybına yol açıyor" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı