İngiltere, Umman üzerinden Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak

Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İran'ın hedef aldığı Orta Doğu'daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi için Umman üzerinden hava uçuşlarının başlayacağını duyurdu. 130 bin İngiliz'in bölgede bulunduğu bildirilirken, öncelikli olarak dezavantajlı vatandaşların tahliye edileceği açıklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gelecek günlerde Umman üzerinden Orta Doğu'daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesine başlanacağını açıkladı.

İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cooper, bugüne kadar 130 bin İngiliz'in, İran'ın hedef aldığı Orta Doğu ülkelerinde bulunduğuna dair Bakanlığa bildirim yaptığını söyledi.

Bu ülkelerin birçoğunda hava sahasının kapalı olduğunu hatırlatan Cooper, "Bölge ülkelerindeki mevkidaşlarımla temas halindeyim. Dün Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'yla yaptığım görüşmede harika bir destek aldık. Güvenli olduğu takdirde bazı tahliye uçuşlarını güvence altına alacaklar." dedi.

Cooper, "Öncelik dezavantajlı vatandaşların olacak şekilde (Umman'ın başkenti) Maskat'tan kalkan uçuşlarda İngiliz vatandaşları için kapasiteyi artırmak için hava yolu şirketleriyle görüşüyoruz. Hükümetin Maskat'tan tarifeli uçuşları gelecek günlerde başlayacak." diye konuştu.

Bakanlığın İngiliz vatandaşlarıyla tahliye uçuşu için temasa geçeceğini söyleyen Cooper, daha önce görülmemiş sayıda İngiliz vatandaşının Orta Doğu'dan tahliye beklediğini belirtti.

Cooper, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz hava üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesine de değinerek üssün savunma kapasitesini ek savaş uçakları ve anti-dron kapasiteyle artırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
