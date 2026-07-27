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Burnham'dan Zelenskiy'ye ilk ziyaret

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İngiltere Başbakanı Burnham, ilk uluslararası konuğu Zelenskiy ile Portsmouth'ta bir araya geldi. Elektronik harp sistemi 'Stone Cloak'ın fikri mülkiyeti Ukrayna'ya devredildi. Burnham, yakında Ukrayna'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, göreve gelmesinin ardından ilk uluslararası ziyaretçisi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Burnham ve Zelenskiy, İngiltere'nin güneyindeki Portsmouth kentinde Kraliyet Donanması'na ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi.

İki lider, İngiltere öncülüğünde yürütülen eğitim programlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sağladığı katkılar ve sahadaki etkileri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında İngiltere, "Stone Cloak" adı verilen yeni elektronik harp sistemine ilişkin fikri mülkiyet haklarını Ukrayna ile paylaşacağını duyurdu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı, yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planlıyor

Burnham, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyor ve desteğimiz sarsılmaz şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İngiltere'nin kararlılığından şüphe duymaması gerektiğini belirten Burnham, Ukrayna için uzun süreli ve adil barış sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Burnham, "Stone Cloak" sisteminin İngiliz yenilikçiliğinin önemli bir ürünü olduğunu ve cephede kendini kanıtladığını kaydetti.

İngiliz Başbakan, fikri mülkiyet paylaşımı sayesinde Ukrayna'nın "Stone Cloak" sistemini seri şekilde üretebileceğini, bunun da cephe ve Avrupa savunmasını güçlendireceğini belirtti.

Burnham, Zelenskiy ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini belirterek, yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: AA
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