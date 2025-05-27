İngiltere’nin Ticaret Elçisi'nin İsrail Ziyareti Tartışma Yarattı

İngiltere’nin Ticaret Elçisi'nin İsrail Ziyareti Tartışma Yarattı
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İngiltere'nin İsrail ile ticaret müzakerelerini askıya almasına rağmen Ticaret Elçisi Ian Austin'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi eleştirilere yol açtı. Hükümetin tutumu ve bu ziyaret arasındaki çelişki sorgulanıyor.

??????? İngiltere'nin geçen hafta İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını duyurmasına rağmen, Ticaret Elçisi Ian Austin'in İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi eleştirilere neden oldu.

İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, X'ten yaptığı paylaşımda, İngiliz Ticaret Elçisi Austin'in, İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "(Ian Austin) Her adımda İngiltere-İsrail işbirliğine tanıklık etti." ifadesi kullanıldı.

İngiliz hükümetinin geçen hafta İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını duyurmasının ardından Ticaret Elçisi'nin Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi eleştirileri beraberinde getirdi.

"İngiltere neden aşırılık yanlısı ticaret elçisini İsrail'e gönderiyor?"

Arap-İngiliz Anlayış Konseyi Başkanı (Caabu) Chris Doyle, X'ten yaptığı paylaşımda, "İngiltere yeni bir serbest ticaret anlaşması için görüşmeleri sonlandırdığı bir dönemde, neden savaş suçlarının savunucusu olan aşırılık yanlısı ticaret elçisini İsrail'e gönderiyor?" sorusunu yöneltti.

Sky News'in Orta Doğu muhabiri Alistair Bunkall de "Geçen hafta İngiliz hükümeti Gazze'deki savaşı protesto etmek için İsrail ile serbest ticaret müzakerelerini askıya aldı. Bu hafta ise İngiltere'nin ticaret elçisi İsrail'i ziyaret ediyor. Biraz karışık bir mesaj." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti, son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle İsrail hükümetine yönelik ciddi eleştiriler getirirken, buna karşın, hükümetten yapılan açıklamaların, iki ülke arasındaki ilişkilerde geniş bir değişime işaret etmediği düşünülüyor.

İngiltere, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını duyurmuştu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 20 Mayıs'ta parlamentoda yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını bildirmişti.

Bakan Lammy, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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