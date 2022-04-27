İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hayvan hakları aktivistleri, canlı hayvan ihracatı, kürk ticareti, yasa dışı köpek yavrusu ticaretiyle mücadele ve hayvan haklarına dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere Parlamentosunun yakınındaki St. George heykelinin önünde bir araya gelen aktivistler hayvan haklarına dikkati çekmek için burada aslan ve fil figürlerinin olduğu devasa boyutta 2 balon şişirdi.

Ellerinde "hayvanları koruyun" yazılı pankart taşıyan Aktivistler, İngiliz hükümetine hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemeleri parlamentodan geçirmesi çağrısında bulundu.