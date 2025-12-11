İngiltere'den Lübnan'da silahın devlet tekelinde toplanmasına destek

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, ülkesinin, silahların devlet tekelinde toplanması konusunda Lübnan ordusuna destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İngiliz Bakan Falconer ile telefonda görüştü.

Lübnan ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Falconer, İngiltere'nin, silahların sadece devlet tekelinde toplanması konusunda Lübnan ordusuna destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.