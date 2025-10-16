İngiltere, Lübnan Ordusuna Desteğini Vurguladı

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Baş Askeri Danışmanı Edward Algren, Lübnan ile Suriye arasında gözlem kulelerini ziyaret ederek, ülkesinin Lübnan sınırlarının tek meşru savunucusu olarak ordunun rolünü desteklediğini belirtti.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Baş Askeri Danışmanı Algren'in Lübnan'a yaptığı 2 günlük ziyareti sonra erdi.

Algren, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyon Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ve Lübnanlı yetkililer ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Algren'in ziyareti kapsamında Lübnan'ın Suriye ile doğu sınırında inşa edilen sınır gözlem kulelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu ziyaret, Lübnan sınırlarında güvenliğin sağlanması, kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetler de dahil olmak üzere tehditlere hızlı yanıt verme kabiliyetini güçlendirmesi için İngiltere'nin Lübnan ordusuna olan desteğini teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Algren, Beyrut'a yaptığı ziyaretten ve ülkenin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Algren, Lübnan'ın güvenlik kurumlarının güçlendirilmesini ve ülkesinin, Lübnan sınırlarının tek meşru savunucusu olarak ordunun rolünü desteklediğini vurguladı.

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hamish Cowell de Londra'nın, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki konuşlanmaları da dahil, sınırları koruma ve güvenliği artırma misyonunu desteklediğini kaydetti.

Cowell, "Ülkenin doğu sınırındaki yeni sınır gözlem kuleleri, güçlü ortaklığımızın ve Lübnan'ın istikrarına yönelik ortak bağlılığımızın somut bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre İngiltere, Lübnan sınır güvenliğinin artırılması çabaları kapsamında 2010 yılından bu yana Suriye sınırında 82'den fazla gözlem kulesi ve gelişmiş üslerin inşa edilmesine katkı sağladı.

Lübnan-Suriye sınırında Lübnan ordusunun kontrolündeki gözlem kuleleri, İngiltere'nin finansmanında inşa edildiği için "İngiliz gözlem kuleleri" olarak da biliniyor.

Sabit, taşınabilir veya mobil olan bu kuleler, Suriye'nin kuzey ve doğu sınırları boyunca uzanan 10 kilometrelik bir mesafede 360 ??derecelik bir görüş sağlıyor.