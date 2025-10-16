Haberler

İngiltere, Lübnan Ordusuna Desteğini Vurguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Edward Algren, Lübnan ile Suriye arasındaki gözlem kulelerini ziyaret ederek, Lübnan ordusunun ülkenin güvenliğindeki rolünü desteklediklerini açıkladı. Ziyaret, Lübnan'ın sınır güvenliğini artırma çabaları bağlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Baş Askeri Danışmanı Edward Algren, Lübnan ile Suriye arasında gözlem kulelerini ziyaret ederek, ülkesinin Lübnan sınırlarının tek meşru savunucusu olarak ordunun rolünü desteklediğini belirtti.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Baş Askeri Danışmanı Algren'in Lübnan'a yaptığı 2 günlük ziyareti sonra erdi.

Algren, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyon Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ve Lübnanlı yetkililer ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Algren'in ziyareti kapsamında Lübnan'ın Suriye ile doğu sınırında inşa edilen sınır gözlem kulelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu ziyaret, Lübnan sınırlarında güvenliğin sağlanması, kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetler de dahil olmak üzere tehditlere hızlı yanıt verme kabiliyetini güçlendirmesi için İngiltere'nin Lübnan ordusuna olan desteğini teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Algren, Beyrut'a yaptığı ziyaretten ve ülkenin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Algren, Lübnan'ın güvenlik kurumlarının güçlendirilmesini ve ülkesinin, Lübnan sınırlarının tek meşru savunucusu olarak ordunun rolünü desteklediğini vurguladı.

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hamish Cowell de Londra'nın, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki konuşlanmaları da dahil, sınırları koruma ve güvenliği artırma misyonunu desteklediğini kaydetti.

Cowell, "Ülkenin doğu sınırındaki yeni sınır gözlem kuleleri, güçlü ortaklığımızın ve Lübnan'ın istikrarına yönelik ortak bağlılığımızın somut bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre İngiltere, Lübnan sınır güvenliğinin artırılması çabaları kapsamında 2010 yılından bu yana Suriye sınırında 82'den fazla gözlem kulesi ve gelişmiş üslerin inşa edilmesine katkı sağladı.

Lübnan-Suriye sınırında Lübnan ordusunun kontrolündeki gözlem kuleleri, İngiltere'nin finansmanında inşa edildiği için "İngiliz gözlem kuleleri" olarak da biliniyor.

Sabit, taşınabilir veya mobil olan bu kuleler, Suriye'nin kuzey ve doğu sınırları boyunca uzanan 10 kilometrelik bir mesafede 360 ??derecelik bir görüş sağlıyor.

Kaynak: AA / Naim Berjawi - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.