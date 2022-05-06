İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor - Haberler

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor

AA - Bilal Acar - Güncel
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Buckingham Sarayı ve çevresi Saray etrafında yapılan çalışmalar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için Buckingham Sarayı'nın çevresindeki hazırlıklar sürüyor.

Buckingham Sarayı ve çevresi

Saray etrafında yapılan çalışmalar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için Buckingham Sarayı'nın çevresindeki hazırlıklar sürüyor.

AA / Bilal Acar - Güncel

Buckingham Sarayı, England, Saray, Güncel, Haberler

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