İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor
AA - Bilal Acar - Güncel
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Buckingham Sarayı ve çevresi Saray etrafında yapılan çalışmalar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için Buckingham Sarayı'nın çevresindeki hazırlıklar sürüyor.
Buckingham Sarayı ve çevresi
Saray etrafında yapılan çalışmalar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için Buckingham Sarayı'nın çevresindeki hazırlıklar sürüyor.
AA / Bilal Acar - Güncel