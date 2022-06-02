İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlanıyor - Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlanıyor İngilizler, başkent Londra'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlamalarının yapılacağı ve muhafız alaylarının geçiş yapacağı Whitehall ve The Mall caddeleriyle Trafalgar Meydanına akın etti. İngilizler, başkent Londra'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlamalarının yapılacağı ve muhafız alaylarının geçiş yapacağı Whitehall ve The Mall caddeleriyle Trafalgar Meydanına akın etti. AA / Bilal Acar - Güncel England Londra Güncel Haberler

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