İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlanıyor - Haberler

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlanıyor

AA - Bilal Acar - Güncel
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İngilizler, başkent Londra'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlamalarının yapılacağı ve muhafız alaylarının geçiş yapacağı Whitehall ve The Mall caddeleriyle Trafalgar Meydanına akın etti.

İngilizler, başkent Londra'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlamalarının yapılacağı ve muhafız alaylarının geçiş yapacağı Whitehall ve The Mall caddeleriyle Trafalgar Meydanına akın etti.

AA / Bilal Acar - Güncel

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