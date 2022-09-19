İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Tören dev ekranlardan izleniyor (2) Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor'a getirecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor'a getirecek. Windsor Kalesi yakınlarında bekleyen halk, başkent Londra'daki töreni dev ekranlarda izledi. Güncel Kaynak: AA / Zuhal Demirci Westminster England Londra Güncel Haberler

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