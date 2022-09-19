İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Tören dev ekranlardan izleniyor (2)
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor'a getirecek.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor'a getirecek. Windsor Kalesi yakınlarında bekleyen halk, başkent Londra'daki töreni dev ekranlarda izledi.
Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel