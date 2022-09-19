Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Tören dev ekranlardan izleniyor (2)

Güncel Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Tören dev ekranlardan izleniyor (2)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor'a getirecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor'a getirecek. Windsor Kalesi yakınlarında bekleyen halk, başkent Londra'daki töreni dev ekranlarda izledi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

Westminster England Londra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title