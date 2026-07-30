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İngiltere, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı

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İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da artan şiddeti kınayarak, "İsrail, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin nüfusu korumalı, yerleşimci şiddetini önlemek ve cezalandırmak için anlamlı adımlar atmalıdır.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddeti kınayarak, "İsrail, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin nüfusu korumalı, yerleşimci şiddetini önlemek ve cezalandırmak için anlamlı adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Doughty, yaptığı yazılı açıklamada İngiltere'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddeti güçlü şekilde kınadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin köylerine ve halkına yönelik son dönemdeki saldırılarını, korkunç olarak niteleyen Doughty, "Buna, Kusra ve Kur'daki camilere yönelik kundaklama saldırıları ile Deyr Cerir, Beyt Furik ve Tel'de yaşanan ve sonuncusunda hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin hayatını kaybettiği ölümcül olaylar dahildir." dedi.

Sivillerin korunmasının ve sorumluların cezalandırılmasının önemine vurgu yapan Doughty, "Güvenlik önlemleri ölçülü ve uluslararası hukuka uygun olmalı, gerilimi yükseltmekten çok düşürmeye katkı sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Doughty, İsrail hükümetine yönelik, "İsrail, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin nüfusu korumalı, yerleşimci şiddetini önlemek ve cezalandırmak için anlamlı adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Failler çoğunlukla dokunulmazlıkla hareket ediyor, daha fazla aşırılık yanlısı şiddeti körüklüyor." diyen Doughty, yaşanan olaylara misilleme olarak yasa dışı yerleşim yerlerini artırma tehditlerini ise kınadıklarının altını çizdi.

Bu yerleşim alanlarının uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü tehlikeye attığına dikkati çeken Doughty, iki devletli çözümün kalıcı barışa giden tek yol olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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