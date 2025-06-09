İngiltere, İsrail'in Gazze'ye Yardım Gemisini Alıkoymasını Kınadı

İngiltere, İsrail'in Gazze'ye Yardım Gemisini Alıkoymasını Kınadı
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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisini alıkoymasını eleştirerek, konunun uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Gemide bulunan 12 aktivistin barışçıl tutumlarını koruyacakları belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisini ve içindekileri alıkoymasıyla ilgili, konunun güvenlik, itidal ve uluslararası insancıl hukuk içinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, İngiltere medyasına yaptığı açıklamada, Madleen gemisinin ve içindeki 12 aktivistin sabah saatlerinde alıkonulmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

İsrail'in konuyu güvenlik, itidal ve uluslararası insancıl hukuk içinde çözmesini beklediklerini kaydeden sözcü, " Gazze'deki insani durumla ilgili duruşumuzu net şekilde ifade ettik. Başbakan, durumun şok edici ve kabul edilemez olduğunu söyledi." diye konuştu.

Sözcü, Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi gerektiğine de vurgu yaparak, " Gazze'deki ihtiyacı karşılayacak ölçekte, kesintisiz yardım girişinin sağlanması hayati öneme sahiptir." dedi.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.???????

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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