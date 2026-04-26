İngiltere, İsrail'deki Ukraynalı çocuklara yapılması planlanan bağışı engelledi

İngiltere hükümetinin İsrail'deki Ukraynalı çocuklar için planlanan bağışa izin vermediği bildirildi.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İngiltere'nin yaptırım listesinde bulunan milyarder petrol zengini Eugene Shvidler'in İsrail'de bulunan Ukraynalı çocuklar için 80 bin dolar bağış yapmak istemesi İngiliz hükümeti tarafından kabul edilmedi.

Toplam bağışın 100 bin dolar kadar olduğu belirtilirken, Ukrayna'da kullanılması için planlanan 20 bin dolarlık bağışa ise izin verildiği ifade edildi.

Hükümetin karara ilişkin daha fazla detay paylaşmadığı kaydedildi.

Bu arada, İngiltere Mart 2022'de Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını hedef alan yaptırım kararını duyurmuş, listede Shvidler'in ismi de yer almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

