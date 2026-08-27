EHRC: İngiltere göçmen haklarını korumada yetersiz

İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), hükümeti, göçmenlerin ve sığınmacıların haklarını Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyeleri doğrultusunda korumakta "yetersiz kalmakla" eleştirdi.

EHRC'nin yayımladığı değerlendirmede, İngiltere hükümetinin, göçmenlerin ve sığınmacıların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına ilişkin BM tavsiyeleri konusunda "tutarsız eylem" sergilediği belirtildi ve bu ifade, komisyonun en düşük değerlendirme seviyesi olarak kaydedildi.

Sosyal güvenlik hükümlerinde boşluklar bulunduğuna işaret edilen değerlendirmede, hükümetin yoksulluk ve yoksunluğa karşı yeterli koruma sağlamadığı ifade edildi.

Öte yandan, değerlendirmede, bazı mülteciler ve sığınmacılar için ücretsiz İngilizce derslerinin sürdürülmesi ve hükümetin "Protecting what matters" stratejisinin yayımlanması gibi bazı olumlu adımların da atıldığına değinildi. Söz konusu stratejinin, toplumsal uyumu desteklemeyi ve göçmenlerin toplumlarına entegre olmasına yardımcı olmayı amaçladığı aktarıldı.

Buna rağmen, komisyonun yaptığı değerlendirmede, hükümetin entegrasyonu teşvik etme ve farklı gruplar arasında iyi ilişkileri geliştirme yaklaşımında önemli boşluklar bulunduğu vurgulandı.

"Hükümet bir grubun haklarını korumakta başarısız olduğunda herkesin haklarını riske atar"

İngiltere Kabine Ofisi tarafından desteklenen ve bakanlıklardan bağımsız çalışan bir kamu kurumu EHRC, değerlendirmesinde hükümetin, göçmenler ve sığınmacılar arasında yoksulluğun önlenmesine yönelik BM tavsiyesi doğrultusunda da hareket etmediğini bildirdi.

Değerlendirmede, hükümetin birçok göçmenin ihtiyaç halinde sosyal güvenliğe erişimini engelleyen "kamu fonlarına erişim yok" şartlarını gözden geçirmek yerine, bu şartları İngiltere'de süresiz oturum izni verilen kişilere genişletmeye yönelik teklifleri istişareye açtığı belirtildi.

EHRC Başkanı Dr. Mary-Ann Stephenson, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İngiltere'deki herkesin, vatandaşlığı veya göçmenlik statüsü ne olursa olsun insan hakları çerçevesi kapsamında olduğunu vurguladı.

Stephenson, "Hükümet, bir grubun haklarını korumakta başarısız olduğunda herkesin haklarını riske atar." değerlendirmesinde bulundu.

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin İngiltere ve Galler hükümetlerine yönelik tavsiyeleri Mart 2025'te yayımlanmıştı.

BM'nin hükümetlerin attığı adımlara ilişkin takip incelemesinin Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA