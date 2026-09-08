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İngiltere Heathrow Havalimanı’nda trafik kontrol sisteminde arıza; uçuşlar durma noktasına geldi

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İNGİLTERE’NİN en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı’nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi.

İNGİLTERE'NİN en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. İniş için bekleyen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Arıza, İngiltere hava trafik hizmetlerini yürüten NATS'ın uçuş işlem sisteminde ortaya çıktı. Kesinti İngiltere saatiyle yaklaşık 12.48'de (TSİ; 14.48) başladı. Havalimanı yönetimi ilk açıklamasında asıl etkinin kalkan seferlerde olduğunu, inen uçakların o sırada etkilenmediğini duyurdu. Kalkışların durması pistleri ve apronları doldurduğu için kapasite daraldı. Avrupa hava sahasını koordine eden Eurocontrol, Heathrow'u belirli bir süre inişe kapalı gösterdi. Bazı uçaklar havada tur attı, bir kısmı başka havalimanlarına yönlendirildi. Yolcular hem uçak içinde hem de terminallerde saatlerce bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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