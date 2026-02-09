Haberler

İngiltere, Hong Kong'da eski medya patronu Lai'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi

Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin ulusal güvenlik davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin ulusal güvenlik davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Bakan Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Cooper, "78 yaşındaki Jimmy Lai'nin, Çin'i eleştirenleri susturmak için uygulanan yasa uyarınca siyasi nedenlerle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılması, fiilen ömür boyu hapis cezası anlamına geliyor. Hong Kong yetkilileri, Jimmy Lai'nin korkunç çilesine son vermeli ve onu ailesiyle birlikte olması için serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Ulusal güvenlik davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Hong Kong Yüksek Mahkemesi tarafından görülen davada eski medya patronu Jimmy Lai'ye "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Eski medya patronunun, 2019'da suçluların Çin ana karasına iade yasa tasarısına karşı yürütülen kitlesel protestolardaki rolü nedeniyle yargılandığı davada Lai'nin yanı sıra Apple Daily ve bağlantılı 3 şirketin 6 eski yöneticisi ile 2 aktivist hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
