İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İngiliz halkının çatışmada acı çektiğini söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan "çatışmalara" değinerek, "Açıkçası, bu çatışma çok uzun sürdü. İngiliz halkı bu çatışma yüzünden fazlasıyla acı çekti ve bunun aylarca daha sürmesine tahammül edemeyiz." dedi.

Miliband, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ile İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD/İsrail- İran"çatışmasının" ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılarının enerji ve gıda fiyatlarıyla enflasyonu artırdığına işaret eden Miliband, İngiltere'nin bu çatışmaya son vermek için diplomasi çağrısı yaptığını söyledi.

Miliband, bu çatışmaya diplomasi ve diyalog yoluyla karşılık verilmesi ve tansiyonun düşürülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Açıkçası, bu çatışma çok uzun sürdü. İngiliz halkı bu çatışma yüzünden fazlasıyla acı çekti ve bunun aylarca daha sürmesine tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da bir paylaşım yapan Miliband, "Hayat pahalılığı, İngiltere'de halkın karşı karşıya olduğu en büyük problem. İran savaşının enerji fiyatlarını, gıda fiyatlarını ve enflasyonu artırdığını biliyoruz. Dışişleri Bakanı olarak benim görevim bu çatışmaya son vermek için elimden gelen her şeyi yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Miliband, gerilimin uzun sürdüğünü yineleyerek, şunları kaydetti:

"Çok uzun sürdü ve İngiltere'deki çok fazla insana zarar verdi. Bunun aylarca daha sürmesine izin veremeyiz. Bu yüzden İstanbul'da önemli ortaklarımızla görüşerek bu çatışmayı kesin bir şekilde sona erdireceğimizi ve İngiltere'deki aileleri nasıl rahatlatabileceğimizi ele aldık."

Kaynak: AA