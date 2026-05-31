İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, Çin'i ziyaret edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, 1-3 Haziran'da Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alınacak.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz Bakan'ın Çinli mevkidaşı Vang Yi'nin davetiyle ülkeyi ziyaret edeceği ve iki bakanın 11. Çin- İngiltere Stratejik Diyaloğu toplantısını gerçekleştireceği belirtildi.

Bakan Cooper, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın ve küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'ndaki durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

"Uzun vadeli ve istikrarlı bir stratejik ortaklık"

Cooper'ın ziyareti İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Starmer, 2018'den bu yana Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz Başbakanı olmuştu.

Starmer'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde liderler, giderek karmaşık hale gelen uluslararası ortamda diyaloğu ve işbirliğini geliştirerek "uzun vadeli ve istikrarlı bir stratejik ortaklık" kurma konusunda mutabakata varmıştı.

Cooper'ın ziyareti söz konusu mutabakatın kapsamı ve içeriğine dair ipuçları verecek.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Ve beklenen oldu!

