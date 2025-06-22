İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden Aden Körfezi ve Kızıldeniz Uyarısı
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit seviyeleri olduğuna dair uyarıda bulundu. Güvenli denizcilik için acil önlemler alınması gerektiği belirtilirken, bölgedeki gerginliğin artması endişe yaratıyor. Gemicilerin dikkatli olması ve riskleri değerlendirmesi önem arz ediyor.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit bulunduğu uyarısı yaptı
Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel