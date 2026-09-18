Haberler

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri vuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi.

Vurulan tankerde yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.

Saldırı sonucunda çevresel etki bildirilmediği ve yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

Kaynak: AA
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı

Okul saldırısının yaşandığı şehrin emniyet müdürü değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var

39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında 3 önemli büyükşehir de var
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın

Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim