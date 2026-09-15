Haberler

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemi vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin dün Hürmüz Boğazı'nda kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, herhangi bir hasar veya çevresel etki bildirilmediği, yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı

Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı
Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor