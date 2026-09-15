İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemi vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin dün Hürmüz Boğazı'nda kaynağı ve türü bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, herhangi bir hasar veya çevresel etki bildirilmediği, yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

Kaynak: AA