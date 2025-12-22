Haberler

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı

İngiltere, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da onayladığı 19 yeni yasa dışı yerleşim planını kınadı. Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Falconer, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış umutlarını tehlikeye attığını belirtti.

İngiltere, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını kınadı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasına tepki gösterdi.

Bakan Falconer, "İngiltere, İsrail hükümetinin onayladığı Filistin'de 19 yeni yerleşim yerinin kurulması planını kınamaktadır. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

Falconer, bu durumun, 20 maddelik Gazze planını ve yalnızca iki devletli çözümün sağlayabileceği uzun vadeli barış ve güvenlik umutlarını tehlikeye attığını bildirdi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
