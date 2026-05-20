İngiltere: İsrail insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel standartları ihlal ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasını 'temel saygı ve onur standartlarını ihlal' olarak nitelendirdi. Cooper, İsrail'den açıklama talep ettiklerini ve İngiliz vatandaşlarının aileleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir." dedi.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürülmesi ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunmasına ilişkin paylaştığı görüntüye tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan kişilerle alay ettiği videoyu görünce dehşete düştüğünü kaydeden Cooper, "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir. Konsolosluk desteği sağlamak amacıyla, olayda yer alan bazı İngiliz vatandaşlarının aileleriyle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cooper, İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yanı sıra olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık." dedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
