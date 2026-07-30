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İngiltere'deki orman yangınında tatilciler tahliye edildi

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İngiltere'nin Suffolk bölgesinde dün akşam başlayan orman yangınının ardından 200 araçlık bir karavan parkı tahliye edilirken, yangının Sizewell Nükleer Santrali'ne doğru ilerlediği belirtildi.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde dün akşam başlayan orman yangınının ardından 200 araçlık bir karavan parkı tahliye edilirken, yangının Sizewell Nükleer Santrali'ne doğru ilerlediği belirtildi.

Suffolk İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Suffolk'un Dunwich kenti yakınlarında dün akşam yerel saatle 17.00'de (TSİ 19.00) orman yangını başladı.

Birçok bölgeden gelen itfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangının sebep olduğu duman ve kül nedeniyle çevrede oturanlara pencere ve kapılarını kapalı tutma uyarısı yapıldı.

Alınan önlemler kapsamında bazı yollar kapatılırken 200 karavanın bulunduğu Cliff House Tatil Köyü ile bazı konaklama tesisleri tahliye edildi.

İngiltere medyası ise yangının, bölgede bulunan Sizewell Nükleer Santrali'ne doğru ilerlediğini ve 4 kilometre kadar yaklaştığını yazdı.

Ülkede bazı bölgelerin 43 gündür yağış almaması ve ülkenin neredeyse yarısında kuraklık riskinin ortaya çıkması nedeniyle çevre ajansları ve acil durum otoriteleri İngiltere'de yangınların daha fazla görülebileceği uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA
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