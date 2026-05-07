İngiltere'de halk yerel seçimler için sandık başında

İngiltere'de milyonlarca seçmen, 2024 genel seçimlerinin ardından ülkedeki en kapsamlı oylama olarak değerlendirilen yerel seçimler için sandık başına gitti.

İngiltere genelinde yaklaşık 5 bin belediye meclis üyesi ile bazı bölgelerde belediye başkanlarının belirleneceği yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. İskoçya ve Galler'de ise seçmenler ulusal parlamentolarını belirlemek üzere oy kullanıyor.

İngiltere'de 136 yerel yönetimde toplam 5 bin 14 belediye meclis üyesi için seçim yapılıyor. Bu kapsamda başkent Londra'daki 32 belediye meclisinin tamamında tüm sandalyeler için oy verilirken, ülke genelinde çok sayıda ilçe, üniter ve kontluk meclisinde de seçim düzenleniyor.

Ayrıca, 73 yerel yönetimde ise sandalyelerin tamamı yerine yarısı ya da üçte biri için seçim gerçekleştiriliyor.

Yerel seçimler kapsamında Londra'da Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford bölgelerinde belediye başkanlığı seçimleri de yapılıyor.

İskoçya ve Galler'de ulusal parlamentolar için oy kullanılıyor

İngiltere dışındaki seçimlerde ise İskoçya ve Galler'de seçmenler ulusal parlamentolarını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

İskoçya'da 129 sandalyeli parlamentonun tamamı için seçim yapılırken, seçmenler biri seçim bölgesi, diğeri bölgesel liste olmak üzere iki ayrı oy kullanıyor.

Parlamentonun üye sayısının 60'tan 96'ya çıkarıldığı Galler'de de 16 yeni seçim bölgesinde temsilciler belirlenecek. Yeni sistem kapsamında seçmenler bir siyasi parti ya da bağımsız aday için oy kullanacak ve sandalyeler oy oranına göre dağıtılacak.

İngiltere'de yerel yönetimler yaşlı ve engelli bakımı, çöp toplama ve geri dönüşüm, konut, eğitim ve yol bakımı gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen hizmetlerden sorumlu bulunuyor.

Bu nedenle seçimlerin sonuçlarının yalnızca yerel yönetimlerin yapısını değil, aynı zamanda seçmenlerin hükümetin performansı ve ulusal politikalara ilişkin değerlendirmelerini de yansıtması bekleniyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek. İngiltere'de yerel seçimlerde oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve geçerli fotoğraflı kimlik ibraz etmek gerekiyor. İskoçya ve Galler'de ise 16 yaş ve üzerindeki seçmenler oy kullanabiliyor ve bu bölgelerde kimlik ibraz etme zorunluluğu bulunmuyor.