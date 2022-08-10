İngiltere'de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarısı verildi Serinlemeye çalışan insanlar Yürüyen insanlar LONDRA - İngiltere'de Temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Serinlemeye çalışan insanlar Yürüyen insanlar LONDRA - İngiltere'de Temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi yaptığı açıklamada hava sıcaklığının 35 dereceye yükseleceğini duyurdu. Güncel AA / Bilal Acar England Güncel Haberler

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