İngiltere, okullarda cep telefonu yasağını yasal hale getirecek

Güncelleme:
İngiltere hükümeti, okul yönetimlerine bırakılan cep telefonu yasağını yasal zorunluluk haline getirme kararı aldı. Eğitim Bakanı Jacqui Smith, 2024'ten beri uygulanan rehberin yasal dayanağını oluşturacak düzenlemeleri sunacaklarını açıkladı.

İngiltere hükümeti, kararı okul yönetimlerine bırakan ve bağlayıcı olmayan cep telefonu yasağını yasal düzenlemeyle okullarda zorunlu hale getirecek.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Lordlar Kamarasını bilgilendiren Eğitim Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Jacqui Smith, okullarda cep telefonu yasağına ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan rehberin 2024'ten bu yana yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Bu rehberin yasal dayanağını oluşturan "Çocukların Refahı ve Okullar" başlıklı düzenlemeye işaret eden Smith, "Sunacağımız değişiklik önergesiyle okullar için açık bir yasal zorunluluk oluşturacağız." dedi.

Smith, 2024'te hazırlanan düzenlemede yer alan tavsiye rehberi doğrultusunda uygulanan telefon yasağına yasal dayanak getirileceğini kaydederken, ana muhalefetteki Muhafazakar Partiden de hükümete destek geldi.

Gölge Eğitim Bakanı Laura Trott, planın müdürler, aileler, öğrenciler ve ülke için iyi bir haber olduğunu belirterek, "(İktidar) İşçi Partisi, yıllardır bu adımı gereksiz safsata olarak gördü. Hatta geçen hafta Eğitim Bakanı bu sorunun çözülmüş bir konu olduğunu söyledi. Bizi dinledikleri için mutluyum. Sınıflardaki başarıyı artırmak ve davranışları geliştirmek için bu adım doğru bir adımdır." açıklamasını yaptı.

Parlamento'nun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların Sözcüsü Caroline Voaden de yaptığı açıklamada, bu kararın öğretmen, öğrenci ve aileler için başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti