İngiltere'de Mülteciler İçin Yeni Reform Paketi Açıklandı

İngiltere hükümeti, mülteci statüsüne erişimi zorlaştıran ve ailelerin zorla geri gönderilmesini kapsayan yeni reform paketi açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ön sözünü yazdığı 32 sayfalık belgede, küresel çatışmalar ve artan göç hareketliliğinin ülkenin sığınma sistemini ciddi baskı altına aldığı belirtildi.

Starmer, dünyanın değiştiğini ifade ederek, mevcut kuralların, kişilerin birden fazla güvenli ülkeyi geçip botlarla Manş Denizi'ni aşmaya çalışacağı bir dönemi öngörmediğini kaydetti. İngiltere'nin mevcut sığınma rejiminin Avrupa ülkelerine kıyasla "daha müsait" olduğunu savunan Starmer, daha güçlü caydırıcılık yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Mülteci statüsü geçici hale gelecek

Danimarka'nın yaklaşımını örnek alan yeni sığınma reform paketi, mülteci statüsünü geçici hale getiriyor, itiraz sürecini daraltıyor ve geri dönüşleri engelleyen ülkelere vize vermemeyi kapsıyor.

Bu bağlamda, vize yasağıyla tehdit edilen Angola, Namibya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetlerine, kademeli yaptırımlar uygulanmadan önce işbirliğine başlamaları için bir ay süre tanınacağı duyuruldu.

Yeni düzenlemeler kapsamında, sığınma talebinde bulunan ailelerin ülkelerine gönüllü dönüşü için mali destek verilecek, teklifi reddedenler için zorunlu geri gönderme uygulanacak. Çocuklar sınır dışı sürecinde ebeveynlerinden ayrılmayacak.

İngiltere'de sığınma hakkı verilen kişiler, ülkede yalnızca geçici olarak kalabilecek ve statüleri 30 ayda bir gözden geçirilecek. Bu uygulamayla güvenli olduğu değerlendirilen durumlarda sığınmacılar kendi ülkelerine geri gönderilebilecek. Öte yandan, mülteci statüsü alanların kalıcı oturum için bekleme süresi 5 yıldan 20 yıla çıkarılacak. Çalışma hakkı bulunmasına rağmen çalışmamayı tercih eden sığınmacılar maddi destekten de yararlanamayacak.

Belgede, mart ayı itibarıyla 51 binden fazla sığınma temyiz başvurusunun sonuçlandırılmayı beklediği hatırlatılarak, süreci hızlandırmak amacıyla yeni temyiz birimi kurulacağı bildirildi.

Hükümet ayrıca yeni bir "çalışma ve eğitim" vize yolu oluşturacak ve mültecileri bu yola geçip daha hızlı yerleşim hakkı kazanabilmeleri için iş bulmaya veya eğitime başlamaya teşvik edecek.

Sadece bu çalışma ve eğitim yolunu seçenler, aile üyelerinin İngiltere'ye gelmelerini destekleyebilecek.

"Mevcut iltica sistemi kontrolden çıkmış ve adaletsiz"

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, söz konusu reform paketine ilişkin İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, mevcut iltica sisteminin kontrolden çıktığını ve adaletsiz olduğunu söyledi.

Mahmood, İngiltere'ye yasa dışı olarak gelenlerin bazılarının gerçek mülteciler olduğunu, ancak diğerlerinin bu ülkenin iltica sistemini kullanmak ve suistimal etmek isteyen ekonomik göçmenler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin omuzlarına binen yük çok ağır. Son dört yılda 400 bin kişi bu ülkede sığınma talebinde bulundu. 100 binden fazla kişi şu anda sığınmacıların kaldığı evlerde yaşıyor ve mültecilerin yarısından fazlası geldikten sekiz yıl sonra hala sosyal yardım alıyor."

Bakan Mahmood, İngiltere'ye giren insan sayısının toplumları istikrarsızlaştırdığını ve ülkeyi daha bölünmüş bir yer haline getirdiğini savundu.