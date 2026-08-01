İngiltere'de Manchester Belediye Başkanlığı seçimini iktidardaki İşçi Partisi adayı kazandı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın milletvekili olmak için istifa etmesiyle boşalan Manchester Belediye Başkanlığı için yapılan seçimi iktidardaki İşçi Partisi adayı Bev Craig kazandı.

Başbakan Burnham'ın istifasıyla boşalan Manchester Belediye Başkanlığı için 30 Temmuz'da yapılan seçimde sonuçlar açıklandı.

Yaklaşık 2 milyon seçmenin bulunduğu ancak katılımın yüzde 25'in altında kaldığı seçimde Manchester Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Başkanı olan İşçi Partisi adayı Bev Craig, oyların yüzde 47,1'ini alarak kentin yeni belediye başkanı oldu.

Craig'i, oyların yüzde 21'ini alan aşırı sağcı Reform UK Partisi'nin adayı Sian Astley ve yüzde 12'lik oy alan Yeşiller'in adayı Geraldine Coggins takip etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Craig, "Kendime çok basit bir görev verdim. Belediye Başkanınız olarak aldığım her karar, sizin hayatınızı daha iyi yapma testini geçmek zorunda olacak." dedi.

Craig, kentte yaşayan birçok insan için hayatın çok zor olduğunu belirterek, "Eğer çok çalışır ve doğru şeyleri yaparsanız, hayatınızın ve toplumun daha iyi olacağı öğretildi. Ancak bugün çoğu insan böyle olmadığına inanıyor. Herkes güzel bir mahallede, güzel bir evde oturmayı hak ediyor." diye konuştu.

Milletvekili olmak için Manchester Belediye Başkanlığından istifa eden Başbakan Andy Burnham ise Craig'i ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından tebrik etti.

Burnham, "Hiçbir şey beni Bev Craig'i Manchester Belediye Başkanı olarak görmekten daha mutlu edemezdi. Yıllarca birlikte çalıştık. Bilgisini, adanmışlığını ve tutkusunu yakından gördüm. Halkla el ele kentimizi ve bölgemizi ayağa kaldıracağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA