Asistan doktorların grevde olduğu İngiltere'de grip vakaları yıl içindeki en yüksek seviyeye çıktı

Güncelleme:
İngiltere'de asistan doktorların grevde olduğu dönemde grip vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 20 artarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. NHS, hastaların zorunlu olmadıkça hastanelere gitmemeleri çağrısında bulundu.

Asistan doktorların dün beş günlük greve çıktığı İngiltere'de grip vakaları, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 20 artarak yılın bu dönemindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) göre, 8-14 Aralık haftasında hastanelere grip şüphesiyle başvuranların sayısı 3 bin 140 olarak kaydedildi.

Açıklamada, yılın bu döneminde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşıldığına işaret edilerek, norovirüs başta olmak üzere ishal ve istifra vakalarında artış görüldüğü bildirildi.

Grip vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 18 artış kaydedildiği, ülkede 18 milyona yakın kişinin grip aşısı olduğu belirtildi.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki hastaneler dışında tüm ülkede grip vakalarının çoğaldığı ifade edilen açıklamada, ülkenin doğusundaki hastanelerde hasta sayısının yüzde 39, güney batısında ise yüzde 40 arttığı bilgisi verildi.

Açıklamada geçen hafta hastanelerdeki doluluk oranının ortalama yüzde 94 olduğu belirtilerek, "Hastanelerdeki eksik personel sayısı, bir önceki haftaya göre 1100, 2 yıl öncesine göre ise 4500 kişi arttı. Yoğunluğa rağmen ambulansların yeni göreve çıkma süresi, iki yıl öncesine göre 8 dakika daha hızlı hale geldi." ifadeleri kullanıldı.

Asistan doktorların 17-22 Aralık'ta grevde olacağının hatırlatıldığı açıklamada, NHS'nin grev süresince hastalara zorunlu olmadıkça hastanelere gitmemeleri çağrısı yaptığı ifade edildi.

"Acil servis çalışanları, büyük bir baskı altında"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Grip, NHS'ye büyük bir baskı yaparken hastanelerde rekor sayıda hasta bulunuyor. Acil servis çalışanları, büyük bir baskı altında. Halka kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için grip aşısı olma çağrısı yapıyorum." dedi.

Streeting, görev başındaki sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "İngiltere Tabipler Birliği'nin (BMA) böyle kritik bir dönemde aldığı üzücü grev kararı baskıyı daha da artırıyor. Tüm amacımız, hastaları grev zamanında ve bu kritik dönemde güvende tutmak." ifadelerini kullandı.

NHS Ulusal Sağlık Direktörü Meghana Pandit de vaka sayısının korkulandan yavaş arttığını belirterek, "Hala tehlikeyi atlatmadık." uyarısında bulundu.

Pandit, grev ve artan kış hastalıklarının hastaneleri kırmızı alarma geçirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
