İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3. gününde devam ediyor - Haberler

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İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3. gününde devam ediyor

AA - Bilal Acar - Güncel
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Başkent Londra'daki Euston Tren İstasyonunun önünde grevi sürdüren demiryolu çalışanlardan genel görüntüler Euston Tren İstasyonundan genel görüntüler Euston Tren istasyonunda bekleyen yolculardan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3.

Başkent Londra'daki Euston Tren İstasyonunun önünde grevi sürdüren demiryolu çalışanlardan genel görüntüler

Euston Tren İstasyonundan genel görüntüler

Euston Tren istasyonunda bekleyen yolculardan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3. gününde devam ediyor.

AA / Bilal Acar - Güncel

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