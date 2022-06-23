İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3. gününde devam ediyor Başkent Londra'daki Euston Tren İstasyonunun önünde grevi sürdüren demiryolu çalışanlardan genel görüntüler Euston Tren İstasyonundan genel görüntüler Euston Tren istasyonunda bekleyen yolculardan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3. Başkent Londra'daki Euston Tren İstasyonunun önünde grevi sürdüren demiryolu çalışanlardan genel görüntüler Euston Tren İstasyonundan genel görüntüler Euston Tren istasyonunda bekleyen yolculardan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev 3. gününde devam ediyor. AA / Bilal Acar - Güncel England Güncel Haberler

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