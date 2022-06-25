İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları grevin son gününde gösteri düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları grevin son gününde gösteri düzenledi

AA - Bilal Acar - Güncel
 - Güncelleme:

İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının 21 Haziran'da başlattıkları grevin son gününde başkent Londra'daki King's Cross Tren İstasyonunun önünde gösteri düzenlendi.

İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının 21 Haziran'da başlattıkları grevin son gününde başkent Londra'daki King's Cross Tren İstasyonunun önünde gösteri düzenlendi.

AA / Bilal Acar - Güncel

21 Haziran England Londra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title