İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları grevin son gününde gösteri düzenledi
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının 21 Haziran'da başlattıkları grevin son gününde başkent Londra'daki King's Cross Tren İstasyonunun önünde gösteri düzenlendi.
İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının 21 Haziran'da başlattıkları grevin son gününde başkent Londra'daki King's Cross Tren İstasyonunun önünde gösteri düzenlendi.
AA / Bilal Acar - Güncel