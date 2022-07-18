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İngiltere'de aşırı sıcaklar sürüyor

AA - Bilal Acar - Güncel
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Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bulunan süs havuzunda serinleyen halktan görüntüler LONDRA - Sıcaklıkların bugün 36 dereceyi gördüğü İngiltere'de sıcaktan bunalan halk çareyi süs havuzlarında serinleyerek buldu.

Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bulunan süs havuzunda serinleyen halktan görüntüler LONDRA - Sıcaklıkların bugün 36 dereceyi gördüğü İngiltere'de sıcaktan bunalan halk çareyi süs havuzlarında serinleyerek buldu.

AA / Bilal Acar - Güncel

England Londra Güncel Haberler

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