Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: "Toplumların korkusuz şekilde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester Merkez Camisi'ne yönelik saldırıya ilişkin konuşan Başbakan Keir Starmer, Müslüman toplumu korumak için 40 milyon sterlinlik güvenlik paketi açıkladı. Saldırganlardan biri yakalandı, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün akşam Manchester Merkez Camisi'nde baltalı bir saldırganın yakalanmasının ardından, "Toplumların korkusuz şekilde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün akşam Manchester Merkez Camisi'ne balta, bıçak ve çekiçle gelen iki kişiden birinin yakalanmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Olayın endişe verici olduğunu belirten Starmer, "Yaşananların Müslümanlar için, özellikle de barış ayı ramazanda endişe verici olduğunu biliyorum. Cami görevlileri ve acil servis çalışanlarına, olaya hızlı şekilde karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Starmer, camileri, Müslüman okulları ve Müslüman toplum merkezlerini korumak için 40 milyon sterlinlik bir güvenlik paketi açıkladıklarını hatırlatarak, "Toplumların korkusuz şekilde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da paylaşımında olaya ilişkin sürekli olarak bilgi aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dualarım ramazan ibadetini yaparken orada bulunanlarla birliktedir. Cami görevlilerine cesaretleri ve hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum."

Mahmood, Manchester Polisi'nin olayı incelediğinin altını çizerek, ülkede nefrete hiçbir zaman yer olmadığına ve olmayacağına işaret etti.

Dün akşam teravih namazı sırasında Manchester Merkez Camisi'ne giren iki şahıs şüpheli hareketleriyle cami görevlilerinin dikkatini çekmiş, şüphelilerden biri görevliler tarafından yakalanarak ayrı bir odaya götürülmüştü.

Şüphelilerin getirdiği büyük çantadan balta, üzeri aranan beyaz şüpheliden ise bıçak ve çekiç gibi saldırı silahları çıkmıştı.

Manchester Polisi, ikinci şüpheli olan siyahi erkeği bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı