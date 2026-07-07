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NATO ANKARA ZİRVESİ - İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya geldi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Starmer ve Dışişleri Bakanı Cooper'ı, Sağlık Bakanı Memişoğlu karşıladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

Starmer'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.

Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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