İngiltere Başbakanı: İran'da Uzun Süreli Çatışma Ekonomik Etkiler Doğurabilir

LONDRA, 10 Mart (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'la ilgili gerilimin azaltılması gerektiğini belirterek uzun süreli bir çatışmanın olumsuz ekonomik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

The Guardian'ın pazartesi günü yayımladığı video habere göre Starmer, "İran'daki durumu yatıştırmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor" dedi.

Uzun süreli bir çatışmanın daha geniş ekonomik etkileri olabileceği uyarısında bulunan Starmer, "Bu çatışma ne kadar uzun sürerse ekonomiye etkisi o kadar büyük olur" ifadelerini kullandı.

Starmer ayrıca İngiliz hükümetinin olası şoklara karşı dayanıklılığı güçlendirmek için son 18 ayda çeşitli adımlar attığını söyledi.

Kaynak: Xinhua