İngiltere Başbakanı Starmer'dan "Beklenmedik Kâr Vergisi" Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'daki savaş öncesinde de enerji şirketlerinin yüksek karlarına yönelik "beklenmedik kar vergisi" uygulanması yönündeki görüşü savunduğunu hatırlatarak, enerji şirketlerinin olağanüstü kazanç elde ettiği dönemlerde vergi alınmasının "adil" olduğunu ifade etti. Starmer, verginin hanelerin artan yaşam maliyetlerinin karşılanmasına da katkı sunabileceğini kaydetti.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti (Tories), Reform UK ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) söz konusu vergiye karşı çıktığını aktaran Starmer, "Çalışan kesimi savunan tek hükümet İşçi Partisi hükümetidir" dedi.

Kaynak: ANKA