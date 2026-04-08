İngiltere Başbakanı Starmer, Körfez'e Giderek Çatışmadan Etkilenen Ülke Liderleriyle Görüşecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında varılan ateşkesi desteklemek için Körfez ülkelerine gideceğini açıkladı. Starmer, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için görüşmeler yapacak.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında varılan ateşkesi desteklemek ve sürdürmek için her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Starmer, Körfez ülkelerine giderek çatışmadan doğrudan etkilenen ülke liderleriyle görüşecek.

Starmer, ABD ve İran arasında gece saatlerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun hem bölge hem de dünya için bir "rahatlama anı" sağladığını ifade etti. İngiltere Başbakanı, ortaklarıyla birlikte ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için çalışacaklarını vurguladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Starmer'ın Körfez ülkelerine giderek çatışmadan doğrudan etkilenen ülke liderleriyle görüşeceği bildirildi. Görüşmelerde İngiltere'nin ateşkese tam desteğini yineleyeceği ve uzun vadeli diplomatik çözüm ihtiyacını gündeme getireceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Starmer'ın Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasının sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacağı ve İngiltere'nin bu konuda uluslararası çabalara öncülük etmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
