İngiltere Başbakanı'ndan Uçak Kazasına İlişkin Açıklama

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hindistan'da düşen 242 kişiyi taşıyan Air India uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçakta 53 İngiliz vatandaşı bulunuyordu ve İngiltere, yerel otoritelerle iş birliği yaparak olayı araştırıyor.

İngiliz vatandaşlarının da arasında olduğu 242 kişiyi taşıyan uçağın Hindistan'da düşmesinin ardından İngiltere'den olayın detaylarının ortaya çıkarılması ve gerekli desteğin verilmesi için çalışıldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 53'ü İngiliz vatandaşı 242 kişiyi taşıyan "Air India" uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin ardından sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Ahmedabad-Londra Gatwick Havalimanı seferini yapmak üzere havalanan uçağın düşüşüne ilişkin görüntülerin üzücü olduğunu kaydeden Starmer, "Gelişmelere ilişkin sürekli olarak bilgilendiriliyorum. Düşüncelerim yolcu ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Lammy ise açıklamasında, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "İngiltere, Hindistan'daki yerel otoritelerle olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve gerekli desteği sağlamak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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