İngiltere Başbakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 28-31 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret yapacak. Ziyaret, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti ile gerçekleşecek. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da aynı tarihlerde Çin'i ziyaret edecek.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 28-31 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Starmer'ın ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.

Sözcü ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 28-29 Ocak tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
