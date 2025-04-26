İngiltere Bakanı Falconer'dan İsrail'e Eleştiri: Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar İncelenmeli

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) misafirhanesini vurduğunu kabul etmesinin ardından, "İsrail tüm yardım çalışanlarına yönelik saldırıları incelemeli." açıklamasını yaptı.

Falconer, İsrail'in 19 Mart'taki Gazze'deki BM misafirhanesi saldırısının sorumluluğunu üstlenmesine ilişkin X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

İnsani yardım çalışanlarının korunması ve hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini belirten Falconer, "Gazze'deki BM tesislerine yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlenen İsrail, tüm yardım çalışanlarına yönelik saldırıları incelemeli, sorumlulardan hesap sormalı ve bir daha yaşanmamasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.

BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Deyr el-Belah'taki iki BM misafirhanesi 19 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alınmıştı. Saldırıda BM çalışanı Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov hayatını kaybetmiş, BM operasyon görevlisi 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının arkasında İsrail askerlerinin olduğu yönündeki açıklamaları reddetmişti. Ordu, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırının İsrail askerlerince düzenlendiğini itiraf etmiş ve Marinov'un tank atışı sonucu öldüğünü belirtmişti.

Ordu, askerlerin hedef alınan binayı BM'ye ait olarak "tanımlamadığı" ve "düşman unsurların var olduğu değerlendirilerek vurulduğunu" savunmuştu.