İngiltere, Belçikalı aşırı sağcı siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti

İngiltere hükümeti, İslam karşıtı Belçikalı aşırı sağ siyasetçi Filip Dewinter'in ülkeye girişini iptal etti. Dewinter, bu kararın kamu yararına uygun görülmediğini ve temyize götürülemeyeceğini belirtti. Dewinter, Londra'da yapılacak bir eyleme katılmayı planlıyordu.

İslam karşıtı siyasetçi Dewinter, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin ülkeye girişini iptal ettiğini belirtti.

Dewinter'ın paylaştığı videoda, İngiltere hükümetinden kendisine gönderilen resmi açıklama e-postası görünüyor. e-postada, aşırı sağcı siyasetçinin ülkede bulunmasının "kamu yararına uygun görülmediği" ve kararın temyize götürülemeyeceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin önde gelen isimlerinden Dewinter, "kitlesel göç ve İslamlaşmaya" karşı çıktığını kaydederek Londra'nın kararı bu yüzden aldığını iddia etti.

Dewinter, 16 Mayıs'ta Londra'da yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon'ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği "Krallığı Birleştir" eylemine katılacaktı.

İngiltere 21 Nisan'da, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD'li Valentina Gomez'in Londra'da yapılması planlanan aşırı sağcı yürüyüşe katılmak üzere ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, daha önce de ABD'li rapçi Kanye West'in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
