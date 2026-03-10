İngiltere, Almanya ve İtalya liderleri telefonda Orta Doğu'daki durumu görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüşen İngiltere, Almanya ve İtalya liderleri, bu sularda gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Starmer, Merz ve Meloni, İran'ın tehditleri karşısında ilerleyen günlerde yakın işbirliği içinde çalışmaya karar verdi.

Başbakan Starmer, Körfez'deki ortakları desteklemek amacıyla İngiltere'nin son günlerde bölgede aldığı savunma önlemleri hakkında mevkidaşlarına bilgi verdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.