İngiltere, ABD ile İran arasında verimli görüşmeler yapıldığı haberlerini memnuniyetle karşıladı

İngiltere, ABD ile İran arasında verimli görüşmeler yapıldığına dair haberleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, son 2 gündür ülkesinin, İran ile " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını duyurduğu paylaşımının ardından açıklama yaptı.

Sözcü, "Verimli görüşmelere dair her türlü haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Sözcü, İngiliz hükümetinin, savaşın bir an önce sona ermesinin küresel çıkarlar açısından önemli olduğunu her zaman vurguladığını belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerektiğini kaydetti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.