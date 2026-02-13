İngiliz Yüksek Mahkemesi, Palestine Action grubunun yasaklanmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetti

İngiliz Yüksek Mahkemesi, ülkede İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak yasağın kaldırılmasına hükmetti.

Palestine Action'ın Temmuz 2025'te yasaklı örgüt ilan edilmesine karşı açılan itiraz davasının görüldüğü duruşma, Londra'daki Yüksek Mahkemede yerel saatle 09.00'da (TSİ 12.00) başladı.

Duruşmada, grubun terör örgütü ilan edilerek yasaklanmasının, ifade özgürlüğünün ihlali olduğu ve kararı alan İçişleri Bakanlığının kendi düzenlemelerine de aykırı hareket ettiği belirtildi.

Palestine Action'ın yasaklanmasına yönelik kararın kaldırılmasına hükmedilen duruşmada, buna ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı ve sürecin tamamlanacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Mahmood karara tepki gösterdi

Karara tepki gösteren İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, Palestine Action'ın terör eylemleri yaptığını kabul etmiş, bu eylemleri yapanları tebrik etmiş ve şiddet kullanımına teşvik etmiştir. Palestine Action, herhangi bir protesto ya da sivil itaatsizlik grubu değildir. Eylemleri, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğüyle uyumlu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmood, hayal kırıklığına uğradığını ve mahkemeyle aynı fikirde olmadığını belirterek, "Bu karara karşı mahkemede mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin hava üssünde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton Üssü'ne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda da grup yasaklanmıştı.

O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı."

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemcilerin arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.