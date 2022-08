İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında konuşma yaparken saldırıya uğradı. New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı, saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Chautauqua Enstitüsü'nde yaptığı konuşma sırasında bıçaklanan 75 yaşındaki Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırıldı. New York Valisi Kathy Hochul olaydan yaklaşık 1 saat sonra düzenlediği basın toplantısında Rüşdi'nin hayatta olduğunu söylerken, sağlık durumuyla ilgili detay paylaşmadı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Rüşdi, sürrealist, post-modern olarak nitelendirilen romanı nedeniyle ölüm tehditleri almıştı. Kitabın yayınlanmasından 1 yıl sonra İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koymuştu. Daha sonra yarı resmi bir İran dini vakfı ise 2012'de ödüle 500 bin dolar daha eklemişti.

Hindistan doğumlu yazar Rüşdi, 1981'de "Geceyarısı Çocukları" (Midnight's Children) kitabı ile ün kazanmış ve kitabı sadece Birleşik Krallık'ta 1 milyonun üzerinde satmıştı. Ancak Rüşdi 1988'de dördüncü kitabının yayınlamasıyla ölüm tehditleri almış ve 9 yıl boyunca saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.

