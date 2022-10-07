HABER: İngiliz tıp uzmanı: Kovid-19 enfeksiyonları bitmeyecek, dersler alınmalı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ABD'den çeşitli görüntüler

2. İngiltere'den çeşitli görüntüler

3. SES (İngilizce): PAUL HUNTER, İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Okulu'nda Tıp Profesörü

HABERİN İÇERİĞİ:

Önde gelen bir İngiliz tıp uzmanı, koronavirüsün yıllarca yayılmaya devam edeceğini ve Kovid-19 enfeksiyonlarının bitmeyeceğini söyleyerek küresel toplumu pandemiden dersler almaya çağırdı.

İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Okulu'nda tıp profesörü olan Paul Hunter, Kovid-19 enfeksiyonlarının sonunun görünmediğini söyledi.

SES (İngilizce): PAUL HUNTER, İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Okulu'nda Tıp Profesörü:

"Bu sonsuza kadar bizimle kalacak bir enfeksiyon.

Nature dergisi 2021 yılının Ocak ayında bu alanda dünyanın önde gelen bilim insanları olarak kabul edilen kişilerle bir anket yaptı ve bunların yüzde 90'ı bunun bir virüs olduğunu ve sonsuza kadar bizimle kalacağını söyledi.

Sanırım bu kış Kovid ile ilgili hala bir sorun görmemiz muhtemel. Geçen kış kadar kötü olmayacağını düşünüyorum.

Bu pandemiden öğrenmemiz gereken çok fazla ders olacak ve birkaçını seçmeye çalışmak zor.

Sanırım ilk söyleyeceğim şey, enformasyon ve bilgiye açık olmamız gerektiğidir.

Bence almamız gereken diğer büyük ders şu ki; bir salgının başlarında eğer bu farmakolojik olmayan müdahaleler, bu kısıtlamalar, bu karantinalar yapılacaksa, erken yapılmalı ve katı olmalıdır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor. (XHTV)