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İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşü sırasında kayboldu

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İngiliz oyuncu Julian Sands'in ABD'nin California eyaletinin güneyindeki dağlarda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kayboldu. Cuma gününden beri haber alınmayan oyuncu için arama kurtarma faaliyetleri başladı.

San Bernardino İlçesi Emniyeti Sözcüsü Gloria Huerta, California'da doğa yürüyüşüne çıkan 65 yaşındaki oyuncu Julian Sands'e cuma gününden bu yana ulaşılamadığını açıkladı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Huerta, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını ancak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Sözcü Huerta, bölgedeki çığ riski ve arazi şartları gereği arama faaliyetlerinin zaman zaman durmasına karşın helikopter ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, yetkililer daha önce bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

İngiliz oyuncu Julian Sands doğa yürüyüşü sırasında kayboldu

Kaynak: AA / Güncel

Julian Sands California Magazin Güncel Haberler

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